Nihan Koyuncu Yontar 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Yontar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında iletişim ve medya alanına olan ilgisi onu gazetecilik kariyerine yönlendirdi.

Nihan Koyuncu Yontar'ın kariyer yolculuğu

Nihan Koyuncu Yontar spikerlik kariyerine Kanal A ekranlarında adım attı. Burada hafta sonu ana haber bültenlerini ve spor haberlerini sunarak mesleğinde önemli deneyimler edindi. Kanal A'daki başarılı performansı kendisine yeni kapılar açtı ve kariyerinin dönüm noktası olan TRT Haber ile yolları kesişti.

TRT Haber bünyesine geçiş yapan Yontar, kısa sürede kanalın öne çıkan isimleri arasına girdi. 10'dan Ötesi programı başta olmak üzere çeşitli haber kuşaklarında spikerlik görevini üstlendi. Hafta sonu haber bültenleri ve gece haber kuşaklarında da ekrana çıkan Yontar, izleyicilerin güvendiği bir haber yüzü haline geldi.

Nihan Koyuncu Yontar evli mi, eşi kim?

Nihan Koyuncu Yontar evli. Özel hayatını medyadan uzak tutan Yontar, iş ve aile dengesini başarıyla yürütüyor. Instagram'da @nihanyontar kullanıcı adıyla yer alan spikerın hesabı gizli olup zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Nihan Koyuncu Yontar hangi programlarda yer alıyor?

Deneyimli spiker şu anda TRT Haber ekranlarında aktif olarak görev yapıyor. Haber sunuculuğunun yanı sıra farklı kuşak programlarında da yer alan Yontar, akıcı telaffuzu ve profesyonel ekran dili ile tanınıyor. Türk medyasının tecrübeli isimlerinden biri olarak kariyerine TRT Haber çatısı altında devam ediyor.