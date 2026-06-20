Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları elde ettiği başarılarla göz kamaştırıyor. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden İzmirli sporculardan kadınlar 43 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sporcumuz Büşra Albayrak’ı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmir BBSK takım koordinatörü Ömür Gökçepınar, “Kulübümüz, bütün branşlarda İzmir’imizi en iyi şekilde temsil ediyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Bundan sonraki turnuvalarda yine aynı performansla madalya kürsüsünde olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Muhabir: Hüseyin Demir