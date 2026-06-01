Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir siyasetinin önemli isimlerinden geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’de önemli görevler üstlenmiş olan Dr. Aytun Çıray, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bayramlaşma programının ardından Anıtkabir’de yaşanan gerginlikle ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulundu.

Aytun Çıray: Özgür Özel ve ekibi devlet yönetemez

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cumartesi günü partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Anıtkabir’de mozoleye çelenk sunumu esnasında yaşanan arbedeyi değerlendirerek Özgür Özel ve ekibinin devlet yönetemeyeceğine vurgu yapan Dr. Aytun Çıray, “Bir devleti var eden kurallar ve kurumlar vardır. Anıtkabir, Türk milleti için çok önemli sembolik anlamı olan Büyük Atatürk’ün yattığı yerdir ver her önemli günde oraya gideriz.

Özellikle resmi kurumlar çelenk konulacaksa önceden dilekçe yazarak izin isteyip oranın tüm kurallarına uymaları gerekir. Ciddi bir siyasi partinin grup başkanvekilliğini yapmış bir insan buna dikkat edip örnek olmalıdır. Zaten kendi partilerini işgal etmişlerdi şimdi kalkıp Anıtkabir’i işgal ediyor pozisyonunda görünmeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Atatürk’ün ruhunu rahatsız ettiklerinden eminim, çünkü orası toplumun ortak noktalarından biridir. Orada sivil kıyafetli insanlar Türk subayları onlarla çatışmaya girmek itişip kakışmak yakışmaz. Özgür Özel ve ekibi devlet yönetemez, bu olay bunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

“Bu tür işlere kefil olmamak lazım”

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde verdiği ‘arınma’ ve ‘temizlenme’ çağrısı hakkında da konuşan Çıray, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu çıkışının doğru olduğunu belirtti ve ekledi: “Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir parti olduğu için iktidarı denetlemekle de görevlidir. Siyasi iktidar ülkeyi kötü yönetiyorsa, kurum ve kurallara uygun işler yapmıyorsa bunu eleştirmek gerekiyor.

Siz kendinizde eleştirdiğiniz işleri yapmaya başlarsanız, siyasi iktidarı nasıl denetleyecekseniz? Dolayısıyla iktidara da talipseniz vatandaşın onayını almak için dürüst ve temiz bir şekilde yürümek gerekiyor. Herkes ne yazık ki masum değil şu an için beklemek gerekiyor bu tür işlere kefil olmamak gerekiyor. Koskoca CHP bu işlere kefil olursa gözaltına alınanlardan biri bile ceza alsa parti zedelenmiş olur.”