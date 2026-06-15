Son Mühür / Yargıdan çıkan ‘Mutlak Butlan’ kararının yankıları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan hareketli günler sürüyor. Genel Merkez’de yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tartışmaları devam ederken diğer yandan ise örgütlerde de gerilim hakim. Butlan kararıyla göreve geri dönen Kılıçdaroğlu’nun arınma süreci kapsamında görevden almalara başlayacağı ifade edilirken listenin başında İzmir yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin İletişim Koordinatörlüğü görevine getirdiği Ali Haydar Fırat, İzmir’de görevden almanın kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek bu hafta içinde CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bir görevden alma beklenildiğini ifade etmişti.

O partinin eski ofisini mi tuttu?

Görevden alınacağı ileri sürülen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün söz konusu iddialar üzerine harekete geçtiği ve alternatif bir girişimde olduğu ileri sürüldü. Güç’ün İzmir İl Başkanlığı ve ilçeler için alternatif ofisler organize ettiği kendisi için de Alsancak’ta yeni bir ofis tuttuğu öğrenildi. Kulislerde, görevden el çektirilmesi durumunda Güç ve ekibinin İstanbul İl Başkanlığı’nda olduğu gibi benzer bir senaryo izleyeceği ve yeni kurulacak parti sonrası bu ofislerin yeni partinin il ve ilçe başkanlıkları şeklinde kullanılacağı ifade edildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddialara göre Güç’ün, alternatif il başkanlığı için tercih ettiği bu yerin, geçtiğimiz yıl feshedilen Memleket Partisi’nin eski İzmir il başkanlığı ofisi olduğu ileri sürüldü. Gözler, 17 Haziran Çarşamba günü toplanması planlanan Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına çevrilirken Güç’ün görevden alınma kararının bu toplantıda çıkabileceği ifade ediliyor.