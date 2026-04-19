TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Kümede kalma umutlarıyla sahaya çıkan Altınordu, deplasmanda Kepezspor 4-2'lik galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, sezon bitimine bir hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oldu.

3 puan geldi!

Kepez Hasan Doğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada Altınordu önemli bir performans sergiledi. Skor üstünlüğünü maç genelinde koruyan Altınordu, küme düşmesi daha önceden kesinleşmiş olan Kepezspor karşısında galibiyeti aldı ve ligde kaldı.

Düşen son takım da belli!

Alınan sonuçların ardından Beyaz Grup’ta küme düşen takımlar netleşmiş oldu. Ligden düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928, Kepezspor ve Karamanspor’un ardından lige veda eden dördüncü ekip ise Beykozspor olarak dikkat çekti.