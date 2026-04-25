İzmir'in meşhur yemekleri arasında zeytinyağlılar, sokak lezzetleri, ot yemekleri ve kendine özgü tatlılar başı çekiyor. Hem tarihi Kemeraltı esnaf lokantalarında hem de Bergama, Urla, Çeşme, Ödemiş gibi ilçelerin yöresel sofralarında bu lezzetlere ulaşmak mümkün. İşte İzmir mutfağının olmazsa olmaz yemekleri.

İzmir'in en meşhur sokak lezzetleri

İzmir kumrusu, kentin sokak lezzetleri arasında ayrı bir yere sahip. Susamlı, çıtır kabuklu özel ekmeğin arasına tulum peyniri, sucuk, salam, kaşar, domates ve turşu eklenerek hazırlanıyor. Boyoz ise 1492'de İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudileri'nin İzmir'e bıraktığı miraslardan. Mayasız hamurun ince ince açılıp katlanmasıyla yapılan bu hamur işi, hâlâ Alsancak'taki bir fırında geleneksel yöntemle üretiliyor.

Şambali, Kemeraltı sokaklarında bakır tepsilerde, odun ateşinde pişen şerbetli irmik tatlısı. 2017'de coğrafi işaret tescili alan bu tatlı arasına süt kaymağı konup üzerine tarçın serpilerek tüketiliyor. İzmir lokması ise dini günlerde ücretsiz dağıtılmasıyla farklılaşıyor; kızarmış hamur topları şerbete bulanıp ikram ediliyor. Bomba ya da atom adıyla anılan çikolata kremalı ince hamurlu tatlı da kentin sembollerinden.

İzmir'in geleneksel ana yemekleri

İzmir köftesi, fırında patates, domates sosu ve yeşil biber eşliğinde pişirilen yöresel klasik. Galeta unuyla yoğrulan kıymanın domates sosunda buluştuğu bu yemek, hem ev sofralarının hem de esnaf lokantalarının demirbaşı. Bergama köftesi de en az onun kadar ünlü; közlenmiş domates, biber ve piyaz ile servis ediliyor.

Sura, kuzu ya da oğlak kaburgasından baharatlı iç pilavla hazırlanan ve özel günlerin başyemeği kabul edilen bir et yemeği. Bergama'nın ekmek dolması da kalabalık sofralara yakışıyor; içi oyulan köy ekmeğinin etli, soğanlı bir harçla doldurulup uzun süre fırınlanmasıyla yapılıyor. Keşkek ise Ege köy düğünlerinin değişmez yemeği; aşurelik buğday ve kuzu eti büyük kazanlarda saatlerce pişirilip tahta tokmaklarla eziliyor.

İzmir'in zeytinyağlı yemekleri ve ot kültürü

İzmir mutfağı denilince akla gelen ilk şey aslında zeytinyağlılar ve ot yemekleri. Şevketibostan, deniz börülcesi, radika, hindiba, cibez, arapsaçı, ebegümeci, semizotu gibi yabani otlar haşlanıp limon-zeytinyağıyla salata yapılıyor ya da kavrularak tüketiliyor.

Enginar, Urla başta olmak üzere İzmir'in zeytinyağlı klasiği; iç bakla, havuç ve patatesle pişirilip soğuk servis ediliyor. Ispanak boranisi, ebegümeci boranisi gibi pirinçle pişirilen sulu ot yemekleri de yöreye özgü. Atom mezesi ise yoğurt, sarımsak ve eritilmiş tereyağıyla acı biberin buluştuğu, balık masalarının vazgeçilmez sosu. Bergama tulumu adıyla bilinen İzmir tulum peyniri de sadece koyun sütünden yapılan, kentin damak tadına imza atan ürünler arasında.