Son Mühür- Son dönemde ziynet altın piyasasında yaşanan fiyat artışları ve dengesiz fiyat politikaları, hem vatandaşları hem de kuyumcu esnafını zor durumda bırakmaya başladı.

Özellikle darphane ürünlerine eklenen ilave bedellerin, piyasa dengelerini bozduğu ve fiyatların kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen İzmir Kuyumcular Odası, sektördeki belirsizliğe karşı önlem alma kararı aldı.

“Fahiş fiyat ve karaborsa riski artıyor”

İzmir Kuyumcular Odası tarafından yapılan açıklamada, piyasada oluşan mevcut tablonun ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirilmesi, darphane ürünleri üzerine ilave bedeller konularak piyasada fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlanması ve bu durumun karaborsacılık anlayışını beslemesi nedeniyle; İzmir Kuyumcular Odası olarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ziynet altın fiyat ekranlarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunmaktayız.

Merkezde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”