Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Tarihinin en kötü günlerinden geçen, finansal ve ekonomik krizlerle boğuşan Büyük Altay’ın tarihi çöküşü camiayı derinden üzüyor. Biriken borçlar, alacaklı oyuncuların maaşlarının ödenmemesi, tesis çalışanlarının soruları her geçen gün büyüyor. Altaylı taraftarların isyan sesleri Alsancak semalarında yankılanıyor. Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlılar, yönetimi sert bir şekilde eleştiriyor. Başkan Sinan Kanlı ise orta saha pozisyonunda görev alan Emre Tangeldi’nin sözleşmesinin tek taraflı fesih etmesinden sonra kişisel sosyal medya hesabından futbolcuya sitem etti.

“Başkan Sinan Kanlı yalnız kaldı”

Sinan Kanlı, zor zamanlardan geçtiklerini belirtirken böyle dönemlerde futbolculardan dayanışma ve birlikte olunmasını istedi. Altay Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulda belirsizlik devam ediyor. Başkan Sinan Kanlı ile Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Çebi, Altay Spor Kulübü’ne maddi destekte bulunmayacak. Öte yandan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in biriken borçların çok yüklü miktarda olduğu için siyah-beyazlılar sponsor ve maddi destek konularında yardımcı olamayacağı öğrenildi.

“Hayal kırıklıklarına bir halka daha eklendi”

Takımın transfer yasaklarından dolayı ligde zor tutunduğunu belirten Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Sinan Kanlı, “Büyük Altay’ın vefasızlardan kaynaklı hayal kırıklıklarına bir halka daha eklendi. Geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşmesi dahi olmayan, evinde otururken tekrar futbola kazandırdığımız Emre Tangeldi bugün fesih yaptığını sosyal medya üzerinden paylaşmış. Kulübün kısıtlı mali olanaklarına rağmen, hayati maçlar oynayacağımız dönemde, hatırlayacağınız üzere “bahis soruşturması sebebiyle TFF tarafından kulüplere amatör transfer imkanı sağlandığı dönemde, bu oyuncumuz ‘talipleri olduğunu’ ve en kötü ihtimalle amatör olarak gitmek istediğini tarafımıza bildirmişti. Bizlerde, zaten soruşturmadan fazlasıyla etkilenen ve transfer yasaklısı olan takımımızın daha fazla kan kaybetmemesi ve lige tutunabilmesi için zor şartlar altında, imkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen, profesyonel sözleşme imzalamıştık” diye konuştu.

“Alacağın yok borcun var”

Futbolcu Emre Tangeldi’yi eleştiren Başkan Sinan Kanlı, “Bu oyuncumuz bu şartlarda imzalanan sözleşmeden kaynaklı kulübümüze ödeme yapması için ihtarname gönderdi. Kendisine yatırımcı sürecinde olduğumuzu ve bir miktar beklemesi gerektiğini bildirdik ve ricada bulunduk. Fakat ne yazıkki henüz 3,5 ay önce imzalanan sözleşmedeki alacaklarını öne sürerek kendisi kulübümüzden ayrılmayı tercih etti. Demek ki seni sen yapan Büyük Altay’ın senin nazarında bir kıymeti yokmuş ki , 3,5 ay önce imzaladığın sözleşmeyi kullanarak sezon ortasındaki yaptığın gibi gitmeye çalıştın ve serbest kalmayı tercih ettin. Senin Büyük Altay’dan kazandıklarına baktığımızda bence alacağın yok borcun var” dedi.

“Zor zamanlarda karakter önemli”

Başkan Sinan Kanlı, “Zor zamanlarda aidiyet, karakter, duruş ve gerçek sevgi sahibi kimler görüyoruz ve göreceğiz. Bugüne kadar bu yolla gidenlerin ne durumda olduğu ortada umarım sende layığını bulursun… Hayat her zaman paradan ibaret değil. Zamanı geldiğinde öyle bir ders verir ki; üzerine para versen dahi dönüşü olmaz” ifadelerine yer verdi.