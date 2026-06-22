Kadıköy'de top koşturduğu senelerde hırslı yapısı ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla taraftarın gönlüne giren Dirk Kuyt, bu kez kulübede taktik vermek için Türkiye'ye geliyor. İsmail Kartal'ın sağ kolu olarak görev yapacak olan Hollandalı teknik adamın bu kararı spor basınında geniş yer buldu. Sözleşme aşamasının ardından Dirk Kuyt kimdir, nereli, kaç yaşında gibi aramalar internette trend listelerine girdi. Eski sağ kanat oyuncusunun geçmişte terlettiği formalar, kazandığı ödüller ve Fenerbahçe'deki ilk dönemi yeniden gündem oldu. İşte ayrıntılar.

DİRK KUYT KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980 tarihinde Hollanda'nın Katwijk aan Zee kıyı kasabasında hayata gözlerini açtı. Yeşil sahalarda gösterdiği çalışkanlık ve yüksek kondisyonuyla tanınan Kuyt, kramponlarını astıktan sonra teknik adamlığa geçiş yaptı. Futbol altyapısını 1985-1998 yılları arasında Quick Boys takımında alan Hollandalı, profesyonel kariyerine 1998 senesinde Utrecht kulübünde adım attı. Bu takımda geçirdiği beş sezonda adından söz ettiren Kuyt, 2002-2003 döneminde KNVB Beker kupasını kazandı ve Hollanda Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.

DIRK KUYT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Utrecht'te yakaladığı çıkışın ardından 2003 yılında 1 milyon avro bedelle Feyenoord'un yolunu tutan Kuyt, burada gol yollarındaki etkililiğiyle öne çıktı. Üç yıl boyunca kulübünün en çok gol atan ismi olurken, 2004-2005 sezonunda Eredivisie'de gol krallığı tacını taktı. Bir sonraki yıl Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülen hücum oyuncusu, Feyenoord formasıyla çıktığı 101 lig maçında 71 kez fileleri havalandırdı. Bu yüksek grafik, ona 2006 yılında 10 million sterlin karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kapılarını açtı.

DIRK KUYT KAÇ GOL ATTI?

İngiliz devi Liverpool'daki ilk senesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve Milan'a karşı oynanan finalde gol atma başarısı gösteren Kuyt, Ada futbolunda iz bıraktı. 2011 senesinin mart ayında Manchester United filelerine 3 gol göndererek Premier Lig'deki ilk hat-trick'ini yaptı. 2011-2012 sezonunda Cardiff City ile oynanan Lig Kupası (EFL Cup) finalinde uzatmalarda ve penaltı atışlarında gol atarak kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

Yıldız futbolcu, 3 Haziran 2012 tarihinde 1 milyon avro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 3 yıllık mukavele imzaladı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 resmi karşılaşmada 36 gol atan Kuyt, Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan kadronun da temel taşlarından biri oldu. Türkiye'deki kariyerinin ardından yeniden Feyenoord'a dönen ve profesyonel futbolu ilk kulübü Quick Boys'ta noktalayan Kuyt, 104 kez giydiği Hollanda millî takım formasıyla da 24 gol kaydetti ve 2010 Dünya Kupası'nda final oynadı.