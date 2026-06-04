Altay, 112 yıllık köklü tarihinde en zorlu sezonunu geride bıraktı. 3. Lig’de son haftalara kadar süren ligde tutunma mücadelesi, camiayı yıprattı. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, yönetimi devraldıklarında karşılaştıkları tabloyu,

"Sezonu kısaca özetlemek ve hafızalardan çıkmayacak şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Takım neredeyse yok olmak üzereydi. Alacaklıların icraları kapıda kuyruk olmuştu. Bu ortamda ekibimle kulübe giriş yaptım.

Girişimizin üzerine -60 puan cezasına sebep olacak FIFA dosyaları yağmur gibi yağmaya başladı. Bunların üzerine yetmezmiş gibi 10 futbolcumuz sadece hobi amaçlı olarak ülkemizin yasal sitelerinden bahis oynadığı için ceza aldı." diyerek anlattı.

"Bizler inanmışlar ordusu olduk"

Başkan Kanlı, dönem boyunca yaşanan şanssızlıklardan bahsederek, özellikle kaleci rotasyonundaki kriz hakkında,

"Kalecimiz Ozan takımdan ayrıldı. Diğer üç genç kalecimiz sakatlandı. İki tanesi ameliyat olarak sezonu kapattı. Bir tanesi sakat sakat sahaya çıktı.

Fakat bizler inanmışlar ordusu olduk. Tüm problemleri çözmek için hep birlikte savaştık. Tüm futbol kamuoyu Altay'ın amatör lige düştüğünü kabul etti; ancak bizler kabul etmedik. Peki bize ne lazımdı? Para lazımdı. Tüm şartlarımızı zorladık.

Tabii ki yetmedi ama ürettiğimiz kıymetli ve bereketliydi. FIFA dosyalarını çözdük, -54 puan cezasına engel olduk. Elde kalan takımımıza kendi içimizden, altyapıdan takviyeler ve kadro mühendisliği yaptık.

Sportif performans lazımdı, sağ olsun futbolcularımız yaptı. Büyük Altay'ı diğerlerinden ayıran camia kulübü olmamız. Sıradan bir kulüp bu sezon bu şartlarda asla ayakta duramazdı." ifadelerini kullandı.

"Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

Kümede kalma başarısının arkasındaki isimler hakkında konuşan Kanlı, camianın birlik içinde hareket etmesinin önemi hakkında, "Peki kimlerle başardık? Benim önderliğimde ve liderliğimde yönetim kurulumuz. Organizasyonun beyni Genel Menajerimiz Atakan Atalay.

Takımımızın kaptanları ve abileri Murat Uluç, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Sefa Özdemir. Tabii ki sezon boyunca formamızı terleten tüm futbolcularımız. Camiamızın kıymetli büyükleri.

Sayın Mahmut Özgener, Sayın Ahmet Taşpınar, Sayın Murat Bora Dülger, Sayın Ahmet Çoker, Sayın Cemil Kaya. Ayrıca İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici ve onun nezdinde tüm ekibi.

Son olarak da içeride ve dışarıda takımın sürekli yanında olan 12'nci adam gücümüz Büyük Altay'ın büyük taraftarı. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"Hiçbir sorun; aklın ve isteğin olduğu yerde çözümsüz kalamaz"

Altay’ın ligde kalmasıyla beraber kulübün eline değerli bir zaman geçtiğini dile getiren Sinan Kanlı şu ifadelere yer verdi, "Fakat kazanılan kıymetli zaman asla boşa harcanmamalı.

Ülkemizin ve spor camiamızın kıymetli önemli ve saygıdeğer ismi Sayın Ahmet Nur Çebi ile önümüzdeki günlerde önemli bir görüşmemiz olacak. Sonrasında umuyorum ki büyük Altay için en iyisi ve en güzel olacak. Hiçbir sorun; aklın ve isteğin olduğu yerde çözümsüz kalamaz."