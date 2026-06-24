Ünlü oyuncu Gamze Saklı, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde üç aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı. "Gözleri Karadeniz" ekibinde yer alan 19 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini ve televizyon dünyasını derinden sarstı.

OYUNCU GAMZE SAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Televizyon dünyasına ve set ortamına genç yaşta adım atan Gamze Saklı, kaza anında henüz 19 yaşındaydı. Ekranların yeni projelerinden "Gözleri Karadeniz" dizisinin ekibinde yer alan ve arka plandaki set çalışmalarında aktif görev üstlenen Saklı, çevresinde son derece neşeli ve sevilen biri olarak tanınıyordu. Genç ismin memleketine dair resmi kaynaklarda çok detaylı bir bilgi yer almasa da, dizinin Karadeniz hattında çekilmesi ve bölgedeki yaşantısı nedeniyle Karadenizli olduğu biliniyor. Arkadaşlarıyla yolculuk yaptığı sırada gelen bu acı son, dizi setini ve genç kızın ailesini yasa boğdu.

GAMZE SAKLI NEDEN ÖLDÜ, TRAFİK KAZASI NASIL OLDU?

Türkiye'yi sarsan kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri karşı şeride geçerek faciaya yol açtı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev topuna dönerken, bazı yolcular hurdaya dönen demir yığınlarının arasında sıkıştı. Bu feci çarpışma sırasında araçtan yola savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı, olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Üç gencin hayatını kaybettiği korkunç kazada, üçü ağır olmak üzere toplam beş kişi de yaralandı.