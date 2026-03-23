Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kuzeyinden kalbine uzanan anlamlı bir dayanışma hikayesi, engelli vatandaşların hayatına ışık tutmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında yeniden canlandırılan "Mavi Kapak" kampanyası, sınırları aşan bir duyarlılıkla büyümesini sürdürüyor. Toplumsal yardımlaşma bilincinin en somut örneklerinden birine sahne olan projeye, bu kez Aliağa ilçesinden gelen yaklaşık 200 kilogramlık dev bir katkı damga vurdu. Aliağalı bir vatandaşın uzun süredir biriktirdiği atık kapaklar, Karşıyaka’daki muhtarlık noktasına ulaştırılarak tekerlekli sandalyeye dönüşmek üzere teslim alındı.

Uzunhasanlar Köyü’nden Karşıyaka’ya uzanan 200 kilogramlık dayanışma

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen bu çevreci ve insani projeye en anlamlı desteklerden biri Aliağa’nın Uzunhasanlar köyünde yaşayan Murat İmre’den geldi. Kampanyanın detaylarını oğlu vasıtasıyla öğrenen İmre, büyük bir titizlikle biriktirdiği tam 9 çuval dolusu plastik kapağı Karşıyaka’ya gönderdi. Başka bir hayırseverin lojistik desteğiyle taşınan toplam 200 kilogramlık kapaklar, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han’a teslim edildi. Belediye ekiplerince koruma altına alınan bu atıklar, geri dönüşüm zincirine dahil edilerek engelli bireyler için umuda dönüşecek.

Başkan Yıldız Ünsal: "Küçük katkılar büyük mucizelere dönüşüyor"

Kampanyanın ulaştığı boyuttan ve sergilenen yüksek duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin sadece bir atık toplama faaliyeti değil, bir gönül köprüsü olduğunu vurguladı. Her bir ton kapağın iki adet tekerlekli sandalye anlamına geldiğini hatırlatan Başkan Ünsal, toplanan her parçanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Ünsal, hem doğanın korunması hem de sosyal engellerin birlikte aşılması adına yürütülen bu iyilik hareketine omuz veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, kampanyayı Karşıyaka’nın her sokağına yaymaya kararlı olduklarını dile getirdi.

70 ayrı noktada toplanan kapaklar umuda yolculuk ediyor

Yıllar önce tüm Türkiye’yi saran iyilik akımını yerelde profesyonel bir sistemle tekrar başlatan Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki muhtarlıklar, anaokulları ve kültür merkezleri dahil 70 farklı noktaya toplama üniteleri yerleştirdi. Renk ayrımı gözetmeksizin her türlü plastik şişe ve damacana kapağının kabul edildiği projede, toplanan atıklar lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Elde edilen gelirle temin edilen tekerlekli sandalyeler ise Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün titiz incelemeleri sonucu belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hayata katılımı destekleniyor.

