Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Basketbol Süper Ligi'nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, transfer piyasasında geleceğe yönelik bir hamleye imza attı. Kadrosunu yerli ve genç oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, forvet pozisyonu için Tibet Görener ile anlaşma sağladı. Genç basketbolcunun transferi, kulübün yeni dönem hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli adımlardan biri olarak dikkat çekti.

Kulüpten resmi açıklama yapıldı

Gelecek sezon üst sıraları hedefleyen İzmir ekibi, transferi resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu. Aliağa Petkimspor tarafından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verilerek yeni oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu. Sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak olan 23 yaşındaki basketbolcunun, yeni sezonda oyuncu rotasyonunun önemli bir parçası olması bekleniyor. İzmir temsilcisinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu takviye etmek için transfer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.