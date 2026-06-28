TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Altay, yeni sezon planlamasında büyük bir personel kriziyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezonun son haftasında evinde Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek mucizevi bir şekilde kümede kalan siyah-beyazlılar, temmuz ortasında sahaya inecek. Ancak teknik heyeti ilk idmanda bomboş bir kulübe bekliyor. Takımdan ayrılanlar, ağır sakatlar ve bahis cezalıları yüzünden İzmir ekibi sezona adeta eli kolu bağlı başlayacak.

Defans ve orta saha boşaldı

Siyah-beyazlı kulüpte yaprak dökümü erken başladı. Şubat ayında yönetimle karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan kaleci Ozan'ın ardından, haziran ayında da iki kritik fire verildi. Stoper Hikmet ve orta saha oyuncusu Emre, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını kopardı. Transfer yasağı ve mali darboğazla boğuşan İzmir temsilcisinin, giden bu oyuncuların yerini nasıl dolduracağı ise büyük bir soru işareti.

Revire dönen kulübede sakatlık kabusu

Teknik direktörün canını en çok sıkan bölge ise hiç kuşkusuz kale ve forvet hattı olacak. Kaleci Semih ve gol umudu Ünal, yaşadıkları çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle bıçak altına yattı. Bir diğer kaleci Poyraz'ın ise menisküsü yırtıldı. Bu üç oyuncunun da sezonun ilk yarısını büyük oranda kaçıracağı kesinleşti. Elinde profesyonel kaleci kalmayan siyah-beyazlı teknik heyet, altyapı takviyelerine sarılmak zorunda.

Bahis cezaları sezon başını yakacak

Altay'ın başını ağrıtan bir diğer konu ise federasyonun verdiği bahis cezaları. Soruşturma kapsamında ceza alan üç oyuncudan Salih eylül ortasında, Onur Efe ise kasım ayında sahalara dönebilecek. Cezası ağustos ayında sona erecek olan Ali ise şanslı isimlerden. Genç oyuncu, 5-6 Eylül tarihlerinde santrası yapılacak yeni sezonun ilk maçına yetişebilecek.

Tüm bu karmaşanın ortasında, bonservisi Alanyaspor'da bulunan Yunus Efe'nin takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yönetim, belirsizlikleri çözmek için temmuz ortasına kadar yoğun bir mesai harcamak zorunda.

