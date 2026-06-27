Ege ile Karadeniz arasında kurulan resmi dostluk köprüsünün ilk adımı atıldı. Aliağa ve Şalpazarı belediye meclislerinin ortak kararlarıyla hayata geçirilen "Kardeş Şehir" protokolünün ilk buluşması, Şalpazarı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aliağa heyetinin muhtarlarla birlikte çıkarma yaptığı programda, iki kent arasındaki bağların karşılıklı iş birlikleriyle kalıcı hale getirileceği vurgulandı.



Geniş Katılımlı Kardeşlik Zirvesi



Şalpazarı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anlamlı programa yerel yönetim ve mülki idareden çok sayıda isim katıldı. Protokolde; Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk, MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Recep Demirtürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri ile hem Aliağa hem de Şalpazarı'nın mahalle muhtarları ve kamu kurumu temsilcileri hazır bulundu.

Serkan Acar: "Bu Kağıt Üzerinde Bir Hukuk Değil, Gerçek Bir Kardeşliktir"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her iki meclisin ortak iradesiyle başlayan bu sürecin ilk ziyaretini muhtarlarla birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Şalpazarı halkının misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirten Acar, şu sözlerle teşekkür etti:

"İlk ziyaretimizi muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdik ve Şalpazarı'nı yerinde gördük. Şalpazarı belki yüzölçümü olarak küçük bir ilçe olabilir ama biz gezdik gördük ki Şalpazarı'nın yüreği çok büyük. Ziyaret ettiğimiz her yerde vatandaşlarımızın bizleri içtenlikle ağırlama gayreti her şeyden kıymetliydi. Bizler bu buluşmayı gerçek anlamda bir kardeşlik buluşması olarak görüyoruz. Kardeşlik, sadece kağıt üzerinde kalan bir hukuk değildir. Bu bağı karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla daha da güçlendireceğiz."

Aliağa’nın Potansiyeli Karadeniz ile Paylaşıldı

Konuşmasında Aliağa’nın sanayi, limancılık, tarım, hayvancılık, tarih ve turizm alanındaki devasa gücünü anlatan Başkan Acar; ilçede hayata geçirdikleri Damızlık Koyun Üretim Merkezi ve Aliaport Deniz Yolcu İskelesi Projesi gibi vizyon yatırımlardan bahsetti. Bünyesinde 5 antik kent barındıran Aliağa’nın tarihi mirasını koruma çalışmalarına da değinen Acar, Şalpazarı heyetini en kısa sürede Ege’de ağırlamak istediklerini belirtti.