Geçen hafta kulübün ligden çekilme yönünde karar alması eski başkanların, genel kurul üyelerinin ve camianın önde gelen isimlerinin büyük tepkisine yol açmıştı. Yaşanan bu kriz ve tepkilerin ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın geri adım atarak bir yatırımcıyla ön anlaşma yapması kulüp çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmeye rağmen, Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp derneği ve camia ortakları ile henüz doğrudan bir iletişim kurmadığı, taraflar arasındaki bilgi eksikliğinin sürdüğü belirtildi.

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Görüşülen yabancı veya yerli yatırımcının ismi henüz sır gibi saklanırken, önümüzdeki süreçte A takımın idari ve teknik yönetiminin kime devredileceği konusu merakla bekleniyor. Kulübün önümüzdeki sezon profesyonel liglerde mücadelesine devam edebilmesi için sadece bu anlaşma yeterli olmuyor; yasal süreç gereği Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın ıslak imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi lige katılım formunun ivedilikle iletilmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligdeki fikstür çekiminin pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklanırken, bu evrak işlemlerinin tamamlanması halinde Altınordu'nun da yeni sezon fikstüründe resmen yer alması öngörülüyor.