Son Mühür/ Osman Günden- 2026 yılının yaz ayları, Çeşme için hem spor hem de heyecan dolu geçecek. 29 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için geri sayım başladı.

Organizasyonun tanıtımı, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ilıca Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve spor camiasından önemli isimler katılım sağladı.

"Çeşme, dünyanın sayılı açık satranç organizasyonlarından biri konumunda"

Çeşme'nin satrançta artık uluslararası bir marka haline geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası bugün Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın önde gelen ve dünyanın sayılı açık satranç organizasyonlarından biri konumunda.

Geçtiğimiz yıl 4 kategoride 1017 sporcuyu ağırladık ve turnuva sonunda 8 norm ile 1 unvan elde edildi. Bu başarı, organizasyonumuzun uluslararası satranç dünyasındaki değerini ortaya koyuyor." dedi.

37 ülkeden büyük ilgi

Turnuvanın gördüğü yoğun ilgiye değinen Denizli, "Bu yıl kayıtların tamamlanmasına günler kala 37 ülkeden, 115’i unvanlı olmak üzere 780 sporcunun turnuvaya kayıt yaptırdığını ifade etmek isterim.

Çeşme, satranç dünyasında çok güçlü bir marka haline geldi. Bu yıl ise Türkiye’nin iki numarası ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Büyükusta Ediz Gürel’in turnuvada yer alacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum.

Sporun disiplin, stratejik düşünme, sabır ve farklı kültürleri bir araya getirme gücüne inanıyoruz. Satranç bu değerleri en güçlü şekilde temsil eden evrensel bir dildir. Tüm satrançseverleri turnuva heyecanına ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.