TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol, sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. İlk yarıda bulduğu gollerle maçı koparan sarı-siyahlılar, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekti.

Son 10 maçta 9’uncu galibiyetini alan Aliağa FK, puanını 59’a yükselterek ligde 2’nci sıraya yerleşti. İzmir temsilcisi, lider Bursaspor’u takibini sürdürürken aradaki puan farkı ise 5 olarak kaldı.

İlk yarıda gelen goller galibiyeti getirdi

Aliağa Futbol, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Arnavutköy Belediyespor karşısında maça hızlı başladı. Sarı-siyahlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle skor avantajını erkenden elde etti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Aliağa FK, rakibine gol fırsatı tanımadan sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Son 10 maçta 9 galibiyet

Sezonun kritik bölümüne girilirken Aliağa FK’nın yükselen performansı dikkat çekiyor. Sarı-siyahlılar son 10 karşılaşmada 9 galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde ortaya koydu. Bu sonuçla birlikte 59 puana ulaşan İzmir ekibi, liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeye çalışıyor.

Polat Çetin: Her maç final niteliğinde

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk yarışından kopmayacaklarını söyledi.

Takımın son haftalarda kritik puanlar topladığını vurgulayan Çetin, “Takımımız son haftalarda çok önemli puanlar aldı.

Yarışın içindeyiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde oynanmamış 6 maç daha var. Bizim için her karşılaşma final niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sıradaki rakip Adanaspor

Aliağa FK, ligin gelecek haftasında deplasmanda düşme hattında yer alan Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-siyahlı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.