Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli’de trafik düzenini aksatan bir düğün konvoyuna ilişkin görüntüleri paylaşarak, yeni trafik kanunu teklifi kapsamında uygulanacak yaptırımlara dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu görüntüler bize yakışmıyor” ifadesini kullandı.

Caydırıcılık ilkesine vurgu

Yerlikaya, paylaşılan görüntülerin Sultanbeyli’den olduğunu belirterek, düğün konvoylarının trafikte ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Bakan açıklamasında, “Bir çiftin en mutlu günü yaşanıyor, ancak trafik kuralları tamamen göz ardı edilmiş. Uzun araç kuyrukları, meşale yakılması ve gürültü nedeniyle ambulanslar hastalara zamanında ulaşmakta güçlük çekiyor. Evine veya işine gitmeye çalışan vatandaşlar da ciddi zorluk yaşıyor. Bu nedenle caydırıcılık ilkesinin trafik kültürünün yerleşmesinde vazgeçilmez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz” dedi.

Sultanbeyli’deki konvoy ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda 10 araç sürücüsünün yakalandığı ve haklarında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

60 gün araca men, ehliyete el koyma!

Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifi ile uygulanacak cezaları da paylaştı. Buna göre, düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yolu kapatan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları ise 60 gün trafikten men edilecek. İhlalin köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda gerçekleşmesi durumunda ise ehliyetler 120 gün geri alınacak ve araçlar aynı süreyle trafikten men edilecek.

Yerlikaya, trafik kazalarının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Trafik yalnızca araçların hareketiyle ilgili değil; toplumun davranışlarını, değerlerini ve birbirine olan saygısını da yansıtan kamusal bir alandır. Caydırıcı kurallar ve sıkı denetimler sayesinde trafik ihlallerinin ciddi oranda azalacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.