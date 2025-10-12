Avrupa Birliği’nin uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Eylül 2025’e ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül 2025, küresel ortalama sıcaklık açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı oldu. Ortalama yüzey sıcaklığı 16,11 derece olarak ölçüldü ve bu değer, 1991-2020 dönem ortalamasının 0,66 derece, sanayi öncesi dönemin (1850-1900) ortalamasının ise 1,47 derece üzerinde gerçekleşti.

Raporda, Ekim 2024–Eylül 2025 dönemindeki son 12 ayda ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönemin 1,51 derece üzerine çıktığı belirtildi. Avrupa’da ise Eylül 2025, beşinci en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti ve kıta genelinde ortalama sıcaklık 15,95 derece ile 1991-2020 dönem ortalamasının 1,23 derece üzerinde ölçüldü.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları açısından da Eylül 2025, kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı olurken, ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,72 derece olarak kaydedildi.

C3S Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, verileri değerlendirirken, küresel sıcaklıkların Eylül 2024 seviyelerine yakın seyrettiğini belirterek, “Kara ve deniz yüzeyi sıcaklarının ısrarlı şekilde yüksek seyretmesi, atmosferdeki sera gazı birikiminin süregelen etkisini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.