Son Mühür- AHBAP Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının artçı sarsıntıları devam ediyor. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 kişinşn gözaltına alındığı soruşturmada 6 Şubat depremleri sonrası toplanan paraların akibetinin ne olduğu araştırılıyor.

Türkiye'nin en güvenilir insanı anketlerinde üstlerde çıkan Haluk Levent'in Dernekler Kanunu’na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındığı süreçte, iktidara yakın kalemlerin Haluk Levent'in Mansur Yavaş'la imzaladığı bir projeye dikkat çektiği görüldü.



Eylül 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la AHBAP Derneği adına Haluk Levent'in imzaladığı Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi'nin akıbeti hakkında ABB'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, AHBAP'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği için Kasım 2025'te projenin tek taraflı olarak iptal edildiği vurgulandı.



ABB'den yapılan açıklama şöyle...



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Protokole ilişkin belgeler de aşağıdaki ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.