Son Mühür- Son yedi yılı büyükelçi olmak üzere Türkiye'de 14 yıldır görev yapan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, ikinci vatanım dediği Ankara'ya veda etmeye hazırlanıyor.

NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Péter Magyar'ın, resmi temaslarının ardından iki oğluyla birlikte Antalya'da tatile çıkmasının gündem olduğu süreç, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in görev döneminin son günlerine denk geldi.

Türkiye konusunda tezi var...



İkinci üniversite eğitimi sırasında Türkiye üzerine uzmanlaşan ve "Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi" başlıklı bir tez hazırlayan Matis, iskender kebap fotoğrafı paylaşarak başladığı Ankara görevini, Anıtkabir ziyaretiyle noktalamaya hazırlanıyor.

13 Temuz Salı günü Anıtkabir'de Atatürk'e olan saygısını göstermek için yapacağı ziyarete katılma davetinde bulunan Matis, törene katılmak isteyenlerin kıyafetlerine özen göstermeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Çelengimi bırakmak için...



Viktor Matis paylaşımında,

''Yarın, Salı günü saat 10.00'da Anıtkabir'de Ankara'daki görevimin sona ermesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kurucusuna saygı göstermek için çelenk bırakacağım.

Katılıp saygı göstermek isteyen, Türk-Macar ilişkilerine önem veren herkesi bekliyoruz.

Yürüyüş ve çelenk bırakma ardından deftere yazacağımdan sonra tören sona erecektir. Katılanlardan törene uygun kiyafetin giyilmesini rica ediyorum'' ifadelerine yer verdi.