Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kritik bir kriter olan ALES sınavı, her dönem binlerce adayın yakından takip ettiği bir süreç. Normal başvuru dönemini kaçıranlar şimdi geç başvuru tarihine ve sınav günü detaylarına odaklanmış durumda.

2026 ALES/1 normal başvuru süreci ne zaman bitti?

2026-ALES/1 için normal başvuru süreci 25 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar bu dönemde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamladı. 2 Nisan itibarıyla normal başvuru penceresi kapandı ve gözler geç başvuru tarihine çevrildi.

ALES geç başvuru ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/1 geç başvuru günü 9 Nisan 2026 Perşembe olarak belirlendi. Adaylar yalnızca bu tarihte başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri yine ÖSYM AİS sistemi üzerinden yürütülecek olup, adayların sınav ücretini artırımlı tarifeyle ödemesi gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, geç başvurunun sadece tek bir günle sınırlı tutulması. Gün içinde işlemini tamamlamayan adaylar bu haklarını tamamen kaybedecek. Bu nedenle başvuru yapmayı planlayan adayların belgelerini ve ödeme araçlarını önceden hazır bulundurması büyük önem taşıyor.

2026 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan sorular yöneltilecek. Elde edilen puanlar, lisansüstü eğitim programlarına kabul ve akademik kadro başvurularında belirleyici bir kriter olarak kullanılacak. Hem geç başvuru tarihini hem de sınav gününü takvime not eden adayların hazırlık sürecini titizlikle planlaması, başarı şansını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.