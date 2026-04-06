OGM Pictures imzalı yapımda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi isimlerin yanında kadrodaki yerini alan Ünsal, performansıyla şimdiden merak uyandırdı.

Delikanlı Kamer kimdir ve onu canlandıran Onur Ünsal hangi projelerde yer aldı? İşte İzmirli oyuncunun kariyer yolculuğu ve Kamer karakterine dair bilinen tüm ayrıntılar.

Onur Ünsal nereli ve kaç yaşında?

Onur Ünsal, 16 Ağustos 1985'te İzmir'de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2006 yılında mezun oldu. Eğitiminin ardından kariyerinin temelini tiyatro sahnelerinde atan Ünsal, Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi ve DOT gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı. 2013 yılında kurulan Moda Sahnesi'nin kurucuları arasında yer alması, alternatif tiyatro dünyasındaki etkin konumunu gösteriyor.

Onur Ünsal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ekran kariyerine Ezo Gelin dizisinde Cin Ali karakteriyle adım atan Ünsal, ardından Bir Varmış Bir Yokmuş'ta Sinan ve Canım Ailem'de Furkan rollerini üstlendi. İstanbul'un Altınları dizisindeki Ercüment karakteriyle daha geniş kitlelere ulaşan oyuncu, dijital platformlarda da başarılı işlere imza attı. Netflix yapımı Yakamoz S-245'te Cem, Kübra dizisinde ise Berk karakterini canlandırdı.

Sinema tarafında Devrim Arabaları filmiyle 2009'da 14. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Ünsal, Kaybedenler Kulübü, Jin ve Masumiyet Müzesi gibi projelerde de yer aldı. 2014'te ise Erkek Tarafı: Testosteron adlı tiyatro oyunuyla 19. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Oyunculuk dışında Büyük Ev Ablukada müzik grubunun "Omçelik" lakaplı üyesi olması da çok yönlü sanatçı kimliğinin bir yansıması.

Delikanlı dizisinde Kamer karakteri kim?

Delikanlı dizisinde Kamer, ana karakter Yusuf'un en yakın arkadaşı ve sırdaşı olarak hikayede kritik bir rol üstleniyor. Yusuf'u kimi zaman sakinleştiren, kimi zaman yüzleşmeye zorlayan bu karakter, dizinin duygusal derinliğini artıran figürlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce yönetmen Zeynep Günay ile Masumiyet Müzesi projesinde birlikte çalışan Ünsal, şimdi aynı yönetmenle Delikanlı setinde yeniden buluşuyor.