Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarının ardından İzmir, sabahın erken saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışla güne başladı. Kent genelinde etkili olan yağış, bazı ilçelerde yer yer çok kuvvetli şekilde gözlemlendi.

Bayraklı göle döndü!

Son değerlendirmelere göre, Beydağ ve Kiraz ilçeleri hariç tüm İzmir’de yağış kuvvetli şekilde devam ediyor. Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Selçuk ve Menderes’te ise sağanak zaman zaman çok yoğun olarak görülüyor. İzmir’in Bayraklı ilçesinde yollar adeta göle dönerken, bazı mahallelerde su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

Meteoroloji uyarısı ve tedbirler

Meteoroloji yetkilileri, yağışların sabah 06.00’dan itibaren başladığını ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yetkililer, sürücüler ve vatandaşların gün boyunca hava koşullarına bağlı olası olumsuzluklara karşı önlem almasını vurguladı.