SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Barosu’na kayıtlı 10 yıldır avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak, kendisine yönelik gerçekleştirilen suçlara karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Hem cüzdanını çalan hırsızları, hem de aylarca telefonla huzur vermeyen tacizciyi, Türk adaleti önünde yargılatıp cezaevine gönderdi.

9 Günde 115 Kez Aradı, "Başsavcı" Yalanına Sığındı

İzmir’de hukuk camiası tarafndan tanınan Maryia Konak’ı 6 ay boyunca telefonla taciz eden M. U., "Arkamda kapı gibi başsavcı var" diyerek tehditler savurmuştu. Sadece 9 günlük süreçte tam 115 kez arama yaparak genç avukata kabusu yaşatan tacizciye, İzmir’de görülen davada ceza verildi. Adana’da yaşadığı belirlenen M. U., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Hırsızları da Affetmedi

Avukat Konak’ın hukuk zaferi sadece taciz davasıyla sınırlı kalmadı. Televizyonda katıldığı bir program sonrası cüzdanını çarpan hırsızların peşini bırakmayan Konak, açtığı davayla f2 şüphelinin 2 yıl 6 ay hapis cezası almasını sağladı. İzmir Adliyesi’nde hem avukatlık hem de yeminli tercümanlık yapan Konak, "Hukukun gücü her türlü zorbalığın üzerindedir" mesajı verdi.

Tatil Merakı Mesleği Oldu

Bundan 20 yıl önce ailesiyle Balıkesir Burhaniye’ye tatile gelen Maryia Konak, Türk kültürüne ve diline olan hayranlığı sonrası hayatını Türkiye’de şekillendirdi. Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra İzmir’e yerleşen Konak, YÖK denkliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki ek eğitimlerini tamamlayarak 2017’de cübbesini giydi. İzmir adliyelerinde hem avukatlık hem de yeminli tercümanlık yapan Konak, son dönemde kendi haklarını korumak için girdiği davalarla gündeme geldi.



Rus Vatandaşlarının İzmir’deki Sesi

Türkiye’ye olan sevgisiyle tanınan ve 6 dil bilen Maryia Konak, özellikle Türkiye’de hukuki sorunlar yaşayan Rus vatandaşlarının davalarına bakıyor. Nafaka sisteminden adli süreçlere kadar iki ülke arasındaki farklara değinen Konak, Türkiye’de kadın haklarının korunması noktasında verilen bu cezaların emsal teşkil ettiğini belirtti.