Olay, Konak ilçesine bağlı Basmane Kapılar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre D.M. isimli şüpheli, Deniz Örer’in kullandığı ticari taksiye yolcu olarak bindi.

Yolculuk sırasında şüpheli ile taksi şoförü arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M.’nin yanında bulunan tabancayla sürücüye ateş ettiği öne sürüldü.

Direksiyona geçip kaçtı

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksi şoförü araç içerisinde kanlar içinde kalırken, şüphelinin ise saldırının ardından taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Bir süre araçla kaçan zanlının daha sonra taksiyi bir sokakta terk ederek kaçışını yaya olarak sürdürdüğü öğrenildi.

Sağlık ekipleri ölümünü tespit etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ağır yaralanan taksi şoförü Deniz Örer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Örer’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kısa sürede yakaladı

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin kimliği ve kaçış güzergahı tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan D.M.’nin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.