AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nde gündeme gelen arsa satışı iddiaları ve yönetim krizlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başdaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların yanıtsız bırakıldığını savunarak, “Konak halkı cevap bekliyor, biz susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Arsa satışı ve baskı iddiaları gündemde

Başdaş, son dönemde Konak Belediyesi hakkında ortaya atılan arsa satışı iddiaları, meclis üyelerine yönelik baskı söylemleri ve belediye yönetimindeki sık değişikliklerin kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti. Açıklamada, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun iddialara doğrudan yanıt vermek yerine konuyu farklı noktalara çektiği öne sürüldü.

“İddialar muhalefetten değil, CHP içinden”

Mehmet Sait Başdaş, tartışmalara konu olan iddiaların AK Parti tarafından ortaya atılmadığını savunarak, bu söylemlerin bizzat CHP içinden geldiğine dikkat çekti. Başdaş, “İlçe seçimlerinde en büyük desteği veren yol arkadaşlarının dile getirdiği iddialar ortadadır. Aynı iddiaları biz gündeme getirdiğimizde suçlu ilan edilmemiz kabul edilemez” dedi.

Bazı meclis üyelerine baskı yapıldığı ve arsa satışlarında dikkat çeken isimlerin yer aldığı yönündeki iddiaların görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Başdaş, sorumluluğun muhalefete yüklenmeye çalışılmasının gerçeği değiştirmeyeceğini ifade etti.

“Konak’ın zararına olan hiçbir sürece sessiz kalmayız”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Başdaş, Konak aleyhine işleyen herhangi bir sürecin karşısında duracaklarını belirterek, “Ortada bir skandal varsa skandal, şantaj varsa şantaj deriz. Hukuki ve siyasi takibimizi sürdüreceğiz” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Borç tablosu ve yönetim değişiklikleri eleştirildi

Başdaş, Konak Belediyesi’nin mevcut yönetim altında ciddi bir yönetim krizi yaşadığını savunarak belediyenin mali ve idari durumuna ilişkin rakamlar paylaştı. Açıklamada, belediye yönetiminin şu başlıklara net yanıt veremediği öne sürüldü:

Borç yükünün 300 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükselmesi

Kısa sürede 53 müdür değişikliği yapılması

8 belediye başkan yardımcısı ve 3 özel kalem müdürünün görevlendirilmesi

“Bu tablonun bedelini Konaklılar ödememeli”

Mehmet Sait Başdaş, söz konusu yönetim anlayışının faturasının Konak halkına çıkarılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, “Bu kötü yönetimin bedelinin vatandaşlara ödetilmesini kabul etmiyoruz” dedi. Başdaş, Konak halkının süreci yakından takip ettiğini belirterek, en net cevabın sandıkta verileceğini ifade etti.