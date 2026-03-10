Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da süren çatışmalara ilişkin açıklamasında İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Bir gün önce “Savaş büyük ölçüde sona erdi” ifadelerini kullanan Trump, bu kez Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran’a yeni bir tehdit savurdu.

Trump, İran’ın küresel petrol ticareti için hayati önemdeki Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatını durdurmaya yönelik bir adım atması halinde ABD’nin çok daha ağır bir askeri yanıt vereceğini ifade etti.

''Eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa...''

ABD Başkanı Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." dedi.

'ABD hediyesi' vurgusu