Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da süren çatışmalara ilişkin açıklamasında İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Bir gün önce “Savaş büyük ölçüde sona erdi” ifadelerini kullanan Trump, bu kez Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran’a yeni bir tehdit savurdu.
Trump, İran’ın küresel petrol ticareti için hayati önemdeki Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatını durdurmaya yönelik bir adım atması halinde ABD’nin çok daha ağır bir askeri yanıt vereceğini ifade etti.
''Eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa...''
ABD Başkanı Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." dedi.
'ABD hediyesi' vurgusu
Trump, İran’ın böyle bir adım atması durumunda ABD’nin kolaylıkla imha edilebilecek hedefleri vuracağını belirterek bunun İran’ın yeniden bir ülke olarak toparlanmasını neredeyse imkânsız hale getireceğini öne sürdü. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının, başta Çin olmak üzere bu güzergâhı yoğun kullanan ülkeler için bir “ABD hediyesi” olduğunu söyledi.
''Boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum..."
Trump, 9 Mart’ta CBS News’e verdiği röportajda, “Şu anda bazı gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor ancak boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ya da Avrupa ülkelerinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini açıklamıştı.