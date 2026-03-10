İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları kent genelinde devam ediyor. Dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmek amacıyla kurulan iftar sofralarının son adresi tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu.

Milli Kütüphane Caddesi’nde kurulan iftar programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, mahalle muhtarları ve Kemeraltı esnafı katıldı.

Başkan Tugay vatandaşlarla sohbet etti

İftar programı öncesinde alandaki masaları tek tek dolaşan Başkan Cemil Tugay, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını kutladı. Tugay, özellikle çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

İftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma fırsatı buldu.

“Ramazan birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor”

Başkan Tugay, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının toplumsal dayanışma açısından önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Tugay, bu ayın manevi atmosferinin toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Tugay, vatandaşların yaptığı ibadetlerin ve duaların kabul olmasını dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da şimdiden kutladı.

Konak Belediye Başkanı Mutlu’dan teşekkür

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da programda yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı dönemlerden biri olduğunu ifade eden Mutlu, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti.

Mutlu, konuşmasında toplumda barış, huzur ve adaletin hakim olduğu günler temennisinde bulundu.

Tarihi Filibeli Han’a ziyaret

İftar programının ardından Başkan Tugay, Kemeraltı’nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek kısa bir çarşı turu yaptı.

Tugay, daha sonra 115 yılı aşkın geçmişe sahip tarihi Filibeli Han’ı ziyaret etti. Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılan hanı gezen Tugay, İzmir’in tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.