Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane Kapılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D.M. isimli kişi, Deniz Örer’in kullandığı ticari taksiye yolcu olarak bindi. Yolculuk sırasında taraflar arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli D.M., yanında bulunan tabancayla taksi şoförü Örer’e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 52 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Taksiyle kaçtı, aracı bırakıp yaya olarak uzaklaştı

Silahlı saldırının ardından şüpheli, taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre araçla kaçan zanlı, taksiyi bir sokakta terk ettikten sonra kaçışını yaya olarak sürdürdü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Örer’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği ve kaçış güzergâhı tespit edilen D.M., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.