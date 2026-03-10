3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Altay, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçıyla kritik bir dönemece giriyor. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki zor fikstürünü geride bırakmayı hedefliyor.

Son maçlar istikrarsız geçti

Altay, son olarak düşme hattındaki Bornova 1877’yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine başlamıştı. Ancak, bu başarıyı takip eden dört maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, Söke 1970 ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalırken, Karşıyaka’ya 3-1 ve Kütahyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Kritik deplasman: Balıkesirspor

Bu hafta Play-Off hattında yer alan Balıkesirspor’la deplasmanda karşılaşacak Altay, sezonun son beş haftasında kendisine daha yakın konumda olan takımlarla mücadele edecek. Bu maçlar, siyah-beyazlıların ligde kalma mücadelesinde belirleyici olacak.

Sezonun ilk yarısı avantaj sağladı

Altay, sezonun ilk yarısında final maçlarında karşılaşacağı Alanya 1221, Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK, Nazilli Spor ve Afyonspor’a karşı başarılı sonuçlar aldı. İzmir ekibi, bu beş maçtan yalnızca Alanya 1221 karşısında 1-0 mağlup olurken; diğer dört karşılaşmayı kazanmayı başardı. Eskişehir Anadolu Spor’u 2-0, İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0, Nazilli Spor’u 3-0 ve Afyonspor’u 1-0 mağlup etti.

Eksik kadro ile sahaya çıkacak

Altay’da cezalı futbolcu Emre ile tedavisi devam eden kaleci Semih, Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Teknik ekip, eksik oyunculara rağmen puan hedefi doğrultusunda sahaya güçlü bir kadroyla çıkmayı planlıyor.