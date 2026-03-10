SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi, ihtiyati haciz kararlarının infazı için tanınan 10 günlük sürenin tebliğle değil, kararın verildiği an başladığına hükmetti. Kararı takip etmeyen alacaklı, hakkını kaybedecek.

Tebligat Devri Kapandı

Artık "Karar elime ulaşmadı" bahanesi geçerli olmayacak. AYM, İcra ve İflas Kanunu’ndaki "verildiği tarihten itibaren" ibaresini Anayasa'ya uygun buldu. Alacaklı, mahkemenin kararı imzaladığı günden itibaren 10 gün içinde icra dairesine gitmek zorunda.

Takip Etmeyen Hakkından Olur

Karara göre, 10 günlük süre içinde infazı istenmeyen ihtiyati haciz kararları hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkacak. AYM, ihtiyati haczin "ivedi" bir iş olduğunu, alacaklının dosyasını her gün kontrol etmesinin bir külfet değil, ödev olduğunu vurguladı.

Hukukçulara "Aktif Takip" Uyarısı

Karar, özellikle hukukçular için dosya takibini daha kritik hale getirdi. UYAP üzerinden günlük kontrol yapmayanlar, kararın tebliğini beklerken 10 günlük hak düşürücü süreyi kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacak. AYM ret gerekçesinde, 'Süreç hızlı sonuçlanmalı, 'Borçlunun malvarlığı belirsiz süre kısıtlanamaz', 'Alacaklı, başlattığı talebi izlemekle yükümlüdür' kararını verdi.

Tebligat Beklemeyin

Uygulamada pek çok alacaklı, mahkemenin verdiği ihtiyati haciz kararının kendisine tebliğ edilmesini veya UYAP üzerinden bildirim gelmesini bekliyordu. Ancak AYM’nin 11 Aralık 2025 tarihinde verdiği ve 9 Mart 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla, bu bekleyişin hak kaybına yol açabileceği tescillenmiş oldu.Karara göre; alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde icra dairesine başvurarak kararın infazını istemek zorunda. Bu süre geçirilirse, mahkeme kararı hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacak.