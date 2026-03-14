Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin tahminlerine göre 18 Mart Çarşamba gününe kadar İstanbul’da yağış beklenmiyor; hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak 19 Mart Perşembe günü, bayram arifesinde, kente yağmurun etkili olması öngörülüyor. Alışverişe çıkacak ya da memleket yolculuğuna başlayacak vatandaşların, sıcaklığın 9°C’ye kadar düşeceği ve hafif yağmurun (1-3 kg) görüleceği hava koşullarına karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü için yağış öngörülmüyor. Perşembe günü etkili olması beklenen yağmurun cuma günü kenti terk edeceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul’da çok bulutlu ancak yağışsız bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklığın 11°C civarında seyretmesi öngörülüyor.