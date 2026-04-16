Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İndirim geldi

Motorinin litre fiyatına 4 liralık indirim yansıtılırken, 16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu?

İzmir akaryakıt fiyatları 16 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL