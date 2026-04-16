Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
İndirim geldi
Motorinin litre fiyatına 4 liralık indirim yansıtılırken, 16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu?
İzmir akaryakıt fiyatları 16 Nisan 2026
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 72.99 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Diğer şehirlerdeki fiyatlar
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.56 TL
Motorin litre fiyatı: 71.45 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL