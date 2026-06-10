Son Mühür- Türkiye’nin Çin konusunda en yetkin kalemleri arasında yer alan akademisyen Nurettin Akçay, Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde dikkatini çeken yanlışlara parmak bastı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Akçay, BYD’nin Manisa’daki yatırımdan vazgeçmesi sonrası,

‘’Yok bir şeyler söylemeden duramayacağım. Biri çıksın söylesin Allah için şu Çinlilerle kurduğumuz ilişkiden şimdiye kadar nasıl bir fayda sağlamışız. Nasıl bir avantajımız olmuş. Bu adamlar bize ne katmış 50 yıldır?’’ diye sordu.

50 milyar dolar açığımız var…

Çin’le Türkiye arasındaki ticareti mercek altına alan Nurettin Akçay,

‘’-Ticaret açığımız neredeyse 50 milyar doları bulmuş. Şu an en büyük açığı verdiğimiz ülke olmuşlar. Üstelik Çin’in çer çöp ürünleriyle. Ve durmadan açığımız artıyor.

-BYD denilen şirket sözde 1 milyar dolar yatırım yapıp 150 bin kapasiteli fabrika kuracaktı ama yalan oldu. Üstelik bu iki yıl içinde %40 vergi muafiyetli 50 binin üzerinde araç Türkiye’ye sokmuşlar. Araç başı ortalama 5-10 bin dolar arası kar etmişler. 250-500 milyon dolar kar edilmiş iki yılda. Belki de daha fazla.

-Bizim Çin’e üç-dört milyar dolarlık ihracatımız var onda da bin türlü zorlukla karşılaşıyoruz. İnsanımız vize bile alıp giremiyor ülkeye. Vize sıkıntıları nedeniyle yüzlerce Türk vatandaşı mağdur olmuş durumda. Vize alanlar da ülkeye girişte bin tane ayrı sıkıntıyla uğraşabiliyorlar. Gariban öğrencilerimizi bile saatlerce havaalanında bekletebiliyorlar. Ama adamlar Türkiye’ye vizesiz girip istedikleri gibi takılıyorlar.

-Cherry Samsun’a fabrika kuruyordu. 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklardı. Ne oldu? Koca bir hiç. Tekkeköy OSB’de daha bir çivi çakmadılar. Yazın bir yere o da durdurulacak. Çünkü Çin devleti bu adamlara izin vermiyor. Yatırımlarınızı Avrupa’ya kaydırın diyor.

-Yıllardır Kuşak-Yol/Orta Koridor diye diye onlarca görüşme gerçekleştirildi sonunda ne oldu biliyor musunuz? Çin İpek Yolu kapsamında belki de en düşük yatırımları Türkiye’ye yaptı. Bizi oyaladıkları projeleri saysam oturup kitap yazarım’’ ifadesiyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

BYD’ye ceza gelecek mi?

‘’BYD meselesindeki en acı durum ne biliyor musunuz?’’ diye soran Nurettin Akçay,

‘’Çin’in bu kararı aslında uzun zamandır biliniyordu. Ama biz bu açıklamayı BYD ile tasdikledik. Ceza var mı? Daha somut bir şey yok. Ben olacağını da düşünmüyorum. Tahminimce vergi muafiyeti kaldırılacaktır. O kadar. Ve ne yazık ki evet vergi muafiyeti hala devam ediyor. Bakalım ne zaman adım atılacak.

-Daha onlarca madde yazarım Çin’le olan saçma sapan ilişkilerimize dair. Ama bu kadarı bile yeter. Artık adam akıllı bir Çin politikasına ihtiyacımız var. Daha ne kadar bu adamların boş vaatlerine aldanacağız bilmiyorum…’’ hatırlatmasında bulundu.