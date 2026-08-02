Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri noktalandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilirken, soruşturma çerçevesinde adli süreç sürüyor.

Çok sayıda tutuklama talebi!

Savcılık işlemleri sonrasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 44 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülmekte olan soruşturma, Etimesgut Belediyesi bünyesinde gerçekleştirildiği iddia edilen bazı ihale süreçleri ve belediye işlemlerine ilişkin iddiaları bünyesinde barındırıyor.

Soruşturma dosyasında, bazı ihalelerde usulsüzlük gerçekleştirildiği, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların incelendiği ifade edildi.

Yargı süreci sürüyor!

Soruşturma çerçevesinde sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sonrasında haklarında verilecek kararın kamuoyuyla paylaşılması beklenmekte.