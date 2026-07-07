Son Mühür- Dünya diplomasisinin kalbi 2026 yılında Türkiye’de atıyor.. Bugün gerçekleşen tarihi NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye aynı takvim yılı içerisinde hem NATO Zirvesi’ne hem Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne hem de COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara'nın bu yoğun küresel trafiği, uluslararası ilişkiler uzmanları kadar siyasetin de ana gündem maddesi.

Gelişmeleri değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, bu üç büyük organizasyonun arka arkaya Türkiye'de toplanmasını "küresel gücün tescili" olarak yorumladı. Aksoy, yazılı açıklamasında net bir mesaj verdi:

"2026, Türkiye'nin küresel liderliğinin ve diplomatik kapasitesinin tescillendiği zirveler yılı olacak."

Gündem belirleyen Ankara

Türkiye'nin dış politikada kabuk değiştirdiğini belirten Bursalı Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu diplomasiye dikkat çekti. Ankara’nın artık küresel krizleri kenardan izleyen bir aktör olmadığını vurgulayan Aksoy, Türkiye’nin masadaki ağırlığının arttığını ifade etti.

"Dünya artık Türkiye’de buluşuyor" diyen İzmir Milletvekili, ülkenin uluslararası sistemde üstlendiği stratejik rolü şu sözlerle özetledi:

"Türkiye artık küresel gelişmeleri takip eden değil; çözüm üreten, inisiyatif alan ve uluslararası gündeme yön veren ülkeler arasında yerini aldı."

Savunmadan çevreye geniş diplomatik yelpaze

Ev sahipliği yapılacak organizasyonlar sadece liderleri bir araya getiren prestij buluşmaları değil. Her biri küresel politikanın geleceğini şekillendirecek kritik başlıklar barındırıyor. NATO Zirvesi, yeni dönemin savunma ve güvenlik mimarisini şekillendirirken Türkiye’nin ittifak içindeki kilit rolünü perçinleyecek.

Stratejik hamleler bununla da sınırlı kalmıyor. Türk dünyasını ortak bir gelecek vizyonuyla birleştiren Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, siyasi ve ekonomik entegrasyonu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Takvimin en büyük çevre organizasyonu olan COP31 İklim Zirvesi ise yeşil dönüşüm ve temiz enerji başlıklarında Türkiye’nin küresel politikalara yön vermesini sağlayacak. Aksoy, bu adımın yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını düşünüyor.

"Türkiye Yüzyılı" hedefinde güven mesajı

Aynı yıl içinde üç dev organizasyonun tek bir ülkede toplanması, uluslararası arenada nadir görülen bir durum. Aksoy, bu tablonun temelinde güven ve istikrarın yattığını belirtti. Savunmadan enerjiye, ticaretten çevreye kadar her alanda Türkiye'nin merkez üs konumuna geldiğini hatırlatan Aksoy, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bölge ve dünya barışına kalıcı katkılar sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.