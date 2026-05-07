İzmir'in en iyi kebapçıları sadece tek bir semte sıkışmış değil. Bayraklı'dan Karşıyaka'ya, Karabağlar'dan Bornova'ya kadar pek çok ilçede ustalarıyla anılan klasik adresler mevcut.

İzmir'in en iyi kebapçıları arasında Eyvan Kebap

Bayraklı Folkart karşısında bulunan Eyvan Kebap, şehrin en çok konuşulan adreslerinden. Salaş bir görüntüye sahip mekan, gerçek kuzu ciğer kebabı ve geleneksel Adana lezzetiyle yıllardır müdavim toplamayı başardı. Mahmut Usta'nın imzasını taşıyan ocak, eski usul ocakbaşı kültürünü koruyor. Patlıcan kebabı ve içli köfte mutlaka denemesi gerekenler arasında.

İzmir'in en iyi kebapçıları Bornova hattında

Bornova Evka 3'teki Emektar Kebap, kapısında sıra olunan mekanlardan. Otantik dekorasyonu ve ev yapımı tahinli tatlısı, bölgenin dışından bile müşteri çekiyor. Beyti ve yoğurtlu kebap konusunda iddialı bir adres. Yoğun saatlerde 30-40 dakika beklemek olağan.

Bornova'nın akademik nüfusu, yıllar içinde mahallenin kebap kültürünü zenginleştirdi. Üniversite çevresindeki ocakbaşılar, hem öğrenci bütçesine uygun hem de lezzetli alternatifler sunuyor.

İzmir'in en iyi kebapçıları Alsancak ve Konak çevresi

Alsancak Can Yücel Sokak'taki Ateş Ocakbaşı, fiyat performans açısından en çok övülen mekanlardan. Mezeleri zengin, etleri başarılı; özellikle Adana ve ciğer tava müdavimlerin gözdesi. Konak Çınarlı'daki kebap salonları ise şıllık tatlısıyla bilinen Güneydoğu lezzetlerini kente taşıyor.

Karşıyaka Tuna Mahallesi'ndeki ocaklar da beyti ve ciğer tava konusunda iddialı. Sahile yakın konumları sayesinde hem yerel halk hem ziyaretçiler için pratik bir tercih.

İzmir'in en iyi kebapçıları Karabağlar ve Bayraklı

Karabağlar Maliyeciler Mahallesi'nde Kebapçı Murat ve Urfa Ocakbaşı, bölgenin klasik adresleri arasında. Köz ateşinde pişen Adana ve Urfa kebabı, taze odun fırını lahmacunlarıyla birlikte servis ediliyor. Bahçelievler bölgesindeki Urfa Ocakbaşı ise sıcak aile ortamıyla biliniyor.

Bayraklı Mansuroğlu'ndaki Suat Usta ise standart üstü kebap arayanların adresi. Adana'dan gelen ziyaretçilerin bile takdir ettiği bir mekan; ancak kredi kartı geçmiyor, gidenlerin nakit hazırlıklı olması gerekiyor.

İzmir'in kebap kültürü her geçen yıl genişliyor; ustaların elinde ortaya çıkan lezzetler, şehrin gastronomi kimliğine farklı bir renk katıyor.