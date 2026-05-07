Son Mühür / İzmir’de memur eylemlerinde sular durulmuyor. Sosyal denge tazminatlarındaki kesintilere ve toplu iş sözleşmesinin rafa kalkmasına karşı eylemler devam ederken; Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı memurlar bugün iş bıraktı. Belediye emekçileri, Karşıyaka’da bir günlük iş bırakırken hak mücadelesini komşu belediye Bayraklı’ya da taşıyarak oradaki memurların eylemlerine de destek verdi. Belediye memurları "kırmızı çizgimiz" derken ‘Mücadele’ mesajı verdi.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, “Bugün burada yalnızca maaşlarımızı değil; emeğimizi, alın terimizi, onurumuzu ve yıllardır mücadele ederek kazandığımız haklarımızı savunuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hak verilmez, mücadeleyle alınır. Ve mücadeleyle kazanılan haklar masa başında geri alınamaz! Son dönemde belediyelerde sosyal denge tazminatlarımızın düşürülmesi, imzalanmış toplu sözleşmelerin geri çekilmeye çalışılması ve emekçilerin yıllardır elde ettiği kazanımların budanması yönündeki girişimleri kabul etmiyoruz. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Verilmiş hak geri alınamaz! Kazanılmış haklarımız pazarlık konusu yapılamaz! Bayraklı, Karşıyaka Buca Belediye Başkanlarına sesleniyoruz. Sizler Cumhuriyet Halk partili belediye başkanları olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğünde; sosyal hukuk devleti anlayışı, emeğin korunması, çalışanların haklarının geliştirilmesi ve sosyal adaletin sağlanması açık şekilde yer almaktadır. Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan hiçbir belediye yönetimi, emekçinin kazanılmış hakkını hedef alamaz” dedi.

“Sadaka istemiyor, lütuf beklemiyoruz”

“Bugün emekçinin alın terine göz dikenler, önce temsil ettikleri partinin tüzüğüne bakmalıdır” sözleriyle devam eden Bekar, “Sayın İrfan Önal başta olmak üzere tüm belediye yöneticilerine sesleniyoruz: Eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal demokrat anlayışını temsil ettiğinizi söylüyorsanız; emekçinin hakkını budayarak değil, emeği büyüterek bunu göstermek zorundasınız. Çünkü CHP tüzüğüne göre; çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması esastır. Kazanılmış hakların geriye götürülmesi değil, geliştirilmesi gerekir. Bugün yapılan uygulamalar ise bunun tam tersidir! Bizler sadaka istemiyoruz! Bizler lütuf beklemiyoruz! Bizler emeğimizin karşılığını, alın terimizin hakkını ve toplu sözleşmelerle kazanılmış sosyal denge tazminatlarımızı istiyoruz. Kimse emekçiye “şükredin” anlayışı dayatamaz! Kimse belediye emekçilerini yok sayamaz! Kimse yıllardır verilen mücadeleyi görmezden gelemez! Buradan tüm emekçi arkadaşlarımıza da çağrımız nettir: Kimsenin kurşun askerliğini yapmayın! Emekçinin hakkını geriye götüren anlayışların savunucusu olmayın. Üç günlük koltuk hesapları uğruna yılların mücadelesini yok sayanlara sessiz kalmayın. Çünkü bugün bir hak geri alınırsa, yarın sıra başka haklara gelecektir. Bizler susmayacağız! Bizler geri adım atmayacağız! Bizler emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Son olarak Bekar, “Bir kez daha altını çiziyoruz: Kazanılmış haklarımız kırmızı çizgimizdir! Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre emekçinin kazanılmış hakları geri alınamaz! Sosyal denge tazminatlarımızdan ve toplu sözleşme kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“Bir ilk oluyorsunuz”

Tüm Bel-Sen Bayraklı Temsilcisi Selim Kiracı da “Bugün buradan açık ve net olarak bir kez daha ifade ediyoruz: Bayraklı Belediyesi’nde sürdürülen TİS süreci açık ve tartışmasız bir hak gaspıdır! Sosyal demokrasiyi savunan, halkçı belediyecilik iddiasında bulunan bir anlayışın; emeğin hakkını geriye götürmesi, kazanılmış hakları tartışmaya açması yalnızca bir çelişki değil, açık bir siyasal tutarsızlıktır! Sayın İrfan Önal, biz ilk kez sizinle TİS imzalamıyoruz. Sizden önce Sayın Hasan Karabağ ile de Serdar Sandal ile de TİS imzaladık. Sizden sonra gelecek olanlarla da imzalamaya devam edeceğiz. Biz Bayraklı'da da İzmir genelinde de yıllardır TİS imzalıyoruz! Ve açık söylüyoruz: Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı, emekçinin kazanılmış hakkını geriye götürerek masaya oturmadı! Bu anlamda bir ilk oluyorsunuz! Ama şunu da bilin: Biz, haklarımızı geriye götüren hiçbir sözleşmenin altına imza atmayız. Bu hakları bize siz vermediniz. Bu haklar; 35 yıllık sendikal mücadelemizin, ödenen bedellerin, verilen emeğin sonucudur. Ve bu hakkın gaspına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.