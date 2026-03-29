Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, Uşak Belediye Başkanı'nın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme gelmişti. Bunun dışında, Seferihisar Belediyesi'ne ait olan bir aracın ise gece eğlence mekânına adam taşıdığı iddia edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş, belediyecilik üzerinden CHP'ye yüklendi.

"Millete değil, kendi çevrelerine çalışan bir düzen!"

Sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan Kocabaş, "CHP BELEDİYECİLİĞİ “FARKI”! Uşak Belediye Başkanı’nın sevgilisi, Bornova Belediyesi’nde bankamatik memuru yapılıyor… Seferihisar Belediyesi’nin aracı gece eğlence mekânına adam taşıyor… Hizmet yok, eser yok… Ama eşe dosta kadro var, belediye imkânlarını keyfi kullanmak var! İşte CHP’nin “sosyal belediyecilik” anlayışı: Millete değil, kendi çevrelerine çalışan bir düzen!" ifadelerini kullandı.