Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat ile İzmir arasında uzun süredir beklenen direkt uçuşların başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, hattın ilk seferi 29 Mart 2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Uçuşun planlanan saat aralığında başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Su takı seremonisiyle karşılandı

Tokat Havalimanı’na iniş yapan ilk uçak, havacılık geleneği olan su takı seremonisiyle karşılandı. ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri tarafından gerçekleştirilen tören, yeni hattın açılışına özel olarak düzenlendi.

Haftada 4 sefer düzenlenecek

DHMİ tarafından yapılan bilgilendirmede, Tokat-İzmir hattında karşılıklı uçuşların haftada 4 frekans olarak planlandığı ifade edildi. Yeni seferlerle birlikte iki şehir arasındaki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Bölge ulaşımına katkı sağlayacak

Açıklamada, yeni uçuş hattının bölgesel ulaşım açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi. Tokat ile İzmir arasında doğrudan bağlantı kurulmasıyla hem turizm hem de ticari hareketliliğin artması bekleniyor.

“Konforlu ve hızlı ulaşım alternatifi”

DHMİ’nin açıklamasında, yeni hattın yolculara güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânı sunduğu vurgulandı. İlk seferle birlikte yolcuların bu yeni hizmetten faydalanmaya başladığı belirtilirken, hattın ilerleyen dönemde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

