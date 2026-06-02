TFF 3. Lig’de mücadele eden İzmir’in köklü çınarlarından Altay, altyapısından yetişen genç yetenekleri kadrosunda tutmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, son iki sezondur A takım formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz’ı profesyonel yapma kararı aldı. Birinci Lig ve İkinci Lig deneyimlerinin ardından geçtiğimiz sezon Üçüncü Lig’de de istikrarlı bir şekilde süre alan 19 yaşındaki futbolcuyla yeni sezon öncesinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Yetiştirme bedeli ödeniyor, menajer kıskacı aşılıyor...

Amatör lisansıyla ilk profesyonel heyecanını 10 Mayıs 2024’te Ankara Keçiörengücü deplasmanında yaşayan genç oyuncu, geride kalan süreçte siyah-beyazlı formayla önemli bir deneyim kazandı. 2024-2025 sezonunda 2. Lig’de 15 maçta, geçtiğimiz sezon ise 3. Lig’de 21 müsabakada görev alarak teknik heyetin güvenini kazanan Mehmet Nur, kariyerindeki ilk gol sevincini de 8 Şubat 2026’da Bornova 1877 ile oynanan iç saha maçında yaşadı. Mücadeleci oyun yapısı ve teknik kapasitesiyle birçok menajerin radarına giren genç kanat oyuncusunun, gelen tekliflere rağmen kulüpte kalmak istediği belirtildi. Altay yönetimi, futbolcunun filiz lisans çıkarttığı Karabağlar Genç Yıldızspor ve Karabağlar Arslangücüspor kulüplerine yetiştirme bedellerini ödeyerek profesyonel kontrat işlemlerini resmiyete dökecek.