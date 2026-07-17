Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından Çağatay Güç görevden alınmış CHP İzmir İl Başkanlığı görevine ise Utku Gümrükçü atanmıştı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü bugün il başkanlığı binasında; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP YDK Başkanı Mahir Polat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmanın ardından Gümrükçü, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Rıfat Nalbantoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız ve İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat, Genel Başkan Yardımcımız Devrim Barış Çelik ile İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç’ı İl Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum.

Nazik ziyaretleri, tebrik ve başarı dilekleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Ziyaretimizin ardından yol arkadaşlarımız ve basın mensuplarımızla bir araya gelerek partimizin çalışmaları ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü örgüt geleneği, dayanışması ve ortak aklıyla; İzmir’imiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya, partimizi iktidara taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.