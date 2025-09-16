Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, Aliağa'da yaşanan altyapı ve yol sorunlarının çözümü için yetki devri talep etti. Bölünmez Çankırı, Aliağa'ya yapılan altyapı yetki talebinin ardından, Çanakkale-Yeni Foça yolu için de yetki devrinin gündeme taşınması gerektiğini ifade etti. Milletvekili, "Aliağa hazır, yetkiyi verin; hem altyapı hem de yol çilesi sona ersin" diyerek, sorunların çözümü için kararlılıklarını dile getirdi.

Kangrene dönüşen sorunlar ve yetki devri talebi

Milletvekili Bölünmez Çankırı, Aliağa ilçesindeki temasları sırasında Belediye Başkanı Serkan Acar ile bir araya geldi. Görüşmede, ilçenin yıllardır çözülemeyen altyapı ve ulaşım problemleri ele alındı. Başkan Acar, özellikle turistik bölgelerden biri olan Yeni Şakran'daki kanalizasyon meselesinin aciliyetine dikkat çekerek, İZSU'dan resmi yetki devri istediklerini ve bu sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bu talep, yerel yönetimlerin vatandaşın sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretme arzusunu yansıtırken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tutumu merak konusu oldu.

Tehlike saçan yol ve güvenlik endişesi

Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 15 yılda bu tür projelere yeterli yatırım yapmadığını öne sürerek, Çanakkale-Yeni Foça arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolun bakım ve onarım yetkisini de talep etti. Milletvekili, "Tek şerit gidiş-geliş olarak kullanılan bu yol, ağır tonajlı kamyonlardan öğrenci servislerine kadar binlerce aracın can güvenliğini tehdit ediyor. Yolun her tarafı çukurlarla dolu ve adeta bir 'kazaya davetiye' çıkarıyor" şeklinde konuştu. Çankırı'nın bu açıklamaları, bölgedeki trafik güvenliği endişelerini gündeme getirdi. Vatandaşların her gün bu yolda yaşadığı risk, yetkililerin acil çözüm bulmasını zorunlu kılıyor.

"Hizmet beklerken mazeret üretmek kabul edilemez"

Büyükşehir yönetimini "sorunları halının altına süpürmekle" suçlayan Bölünmez Çankırı, yaşanan ihmallere sert tepki gösterdi. Milletvekili, "Vatandaşımızın canı her gün bu yolda pamuk ipliğine bağlıyken, 15 yıldır tek bir adım atmayan bir belediye var. Eğer İzmir Büyükşehir bu yolu yapamıyorsa, bahaneyi bir kenara bırakıp yetkiyi derhal Aliağa Belediyesi'ne devretsin. Biz bu göreve hazırız. Yetkiyi verdiğiniz anda bu ihmale son vereceğiz. İzmir halkı somut hizmet beklerken, Büyükşehir'in işleri yavaşlatması 'ateş bacayı sardıktan sonra' çözüm aramaya benziyor. Bu anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Bölünmez Çankırı, İzmir'in tüm ilçelerinde benzer sorunların biriktiğini ve Büyükşehir'in çözüm üretmek yerine sürekli mazeretler sunduğunu sözlerine ekledi.