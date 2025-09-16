Ege Denizi’nde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından “Vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçıların ağları hamsi ve sardalyayla doldu. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, “İklim değişikliğinden dolayı çok endişelendik ama bu yıl Ege Denizi’nde inanılmaz bir bereket var” dedi.

İzmir Balık Hali’ne 15 günde 6 bin ton balık girişi

Çakan, “Geçen yıl sezon sonunda İzmir Balık Hali’ne 55 bin ton balık girişi olmuştu. Bu yıl sadece 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Bu rakam, rekoltenin yüksek olacağının göstergesi. İki ay içinde geçen yılın rekoltesini aşarız” diye konuştu.

Fiyatlar yarı yarıya düştü

Ege Denizi’nde en çok hamsi ve sardalyanın ağlara takıldığını belirten Çakan, “Sezon açılışından beri fiyatlar çok düşük. Hamsi ve sardalyanın kilosu 150-200 lira arasında satılıyor. Halkımıza ucuz balık yediriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çakan, “Bugüne kadar Ege Denizi’nde lüferi görmezdik. Bu yıl lüfer de görülmeye başlandı” dedi.

Balıkçılardan “Bereketli sezon” yorumu

Balıkçı Ali Erdurmuş, “Deniz bereketli. Rabbim bol veriyor. En çok hamsi var” dedi. Balıkçı Hüseyin Kuvvetli ise “Bu sezon bereketli. Daha da bereketli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.