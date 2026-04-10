Osman Günden / Son Mühür - Gaziemir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediyedeki bankamatik personel iddialarını gündeme taşıyarak, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a sorular yöneltti.

Atmaca yaptığı açıklamada, “Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisinin Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından bankamatik olarak işe alınması, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı’nın 2024 yılında İZDOĞA ‘da bankamatik çalışanı olduğu iddiasının üzerinden henüz çok fazla zaman geçmemesine rağmen, Gaziemir Belediyesi’nde başka bir bankamatik skandalı mı yaşanıyor? 2 ya da 3 meclis toplantısında Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’a özel kalem müdürü olarak istisnai kadrodan atama yapıp yapmadığını sorduk. Kendisi bu konuda yetkinin kendisinde olduğunu ifade ederek sorularımızı cevapsız bıraktı. Oysa 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde ; “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur” denilmesine rağmen sorularımızı neden cevaplamadı? Tarafımıza gelen bilgiye göre, Yalçın Barkın Ulutaş isimli kişinin 15.12.2025 tarihinde Gaziemir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak istisnai kadrodan atamasının yapıldığı anlaşılmıştır." dedi.

''150 bin nüfuslu ilçede liyakatli genç mi kalmadı?''

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın liyakati göz ardı ettiğini öne süren Atmaca, İlçedeki gençlerin durumuna dikkat çekerek, "Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ısrarlı sorularımıza rağmen bu ismi neden açıklamadı? Bu şahıs neden hiçbir meclis toplantısına katılmadı? Bize iletilen bilgilere göre şahsın Antalya’da bulunduğu ifade edilmiştir. İşe gelip gelmediği, bankamatik olarak çalışıp çalışmadığı HTS kayıtlarıyla tespit edilmelidir. Gaziemir Belediye Başkanı bu konuda neden suskunluğunu korumuştur? Gaziemirli seçmenin oylarıyla başkan seçilen Ünal Işık, 150 bin nüfuslu Gaziemir’de bu göreve layık başka bir genç bulamadı mı? Bu yaptığı Gaziemir’e ve Gaziemirli gençlere ihanettir. Kendisinin adaylaşma sürecinde Veli Ağbaba’nın bir katkısı olmuş mudur? CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya bir diyet mi ödemektedir? Konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.