Son Mühür- Türkiye'nin son dönemde en çok tartıştığı konular arasına giren hobi bahçeleri ve artan trafik cezalarıyla ilgili tartışmalar, AK Parti'yi harekete geçirdi.

Tarım arazilerine izinsiz inşa edilen hobi bahçeleri, bungalovlar ve bağ evleriyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre hem bu yapıları inşa edenler hem de bunlara izin veren kamu kurumları yüksek miktarda para cezalarıyla karşı karşıya kalıyordu.

Tarım arazilerindeki izinsiz bütün yapıların derhal yıkılmasını ve arazinin yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesini gündeme getiren düzenlemenin ardından hobi bahçesi sahipleri arasında yıkım paniği başlamıştı.

Tarım arazilerini beton işgalinden kurtarmayı amaçlayan düzenlemeyle, kamuoyunda ceza yağmuru ve tuzak eleştirilerine hedef olan yeni trafik kanununa yönelik tepkiler AK Parti'yi harekete geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiğini duyuran isim AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar oldu.

''Size iki önemli haber vereyim.

Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1/Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2/Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Duydum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş.

Siyaseten bedeli ağır olur...



Önce ilkinden başlayım.

AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş.

Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş.

Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş.



İkinci mevzuya gelince.

Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş.

Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş.

Doğrusunu yapmış.

Aklın yolu bir'' mesajı verdi.