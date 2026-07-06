Son Mühür / AK Parti İzmir İl Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görüşülerek karara bağlanan yeni su tarifesiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Yeni tarifeyle birlikte ‘suya indirim’ yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken; İzmirli vatandaşın sırtına yılda 2 milyar lira ek yük bindiği ifade edildi. Su tarifelerinde 0 ila 4 metreküp kademesinin kaldırıldığı ifade edilirken suya ‘gizli zam’ yapıldığı ileri sürüldü.

“1 milyar lirayı aşan haksız tahsilat” iddiası…

Konuyla ilgili hazırladıkları videoyu paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, “Sayın Cemil Tugay, bu uygulamanın gerekçesini açıklayacak mısınız? Yoksa belediyenin suyu gerçekten çıktı mı?” sorusu yöneltildi. Videoda, “İzmir’de suyun fiyatı yine arttı. Artık taşan İzmirli’nin sabrı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi haziranda suya yüzde 70’e varan zam yaptı. Yetmedi, haziranda yürürlüğe girmesi gereken tarifeyi mayıs faturalarına uyguladı. Sonuç, yaklaşık 1.5 milyon abone, yaklaşık yüzde 80’e varan fatura artışı, yaklaşık 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilat iddiası… İzmirli yine bedeli ağır ödedi” ifadeleri kullanıldı.

İşte, o video:

“Beceriksiz yönetimin bedeli…”

AK Parti’den videoyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “CHP'nin su tarifesi düzenlemesiyle 1,5 milyon İzmirlinin sırtına yaklaşık 2 milyar TL'lik ek yük bindirildi. İzmirliye anlatılan başka, su faturalarına yansıyan ise bambaşka. Türkiye'nin en pahalı su tarifelerini uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, beceriksiz yönetimin bedelini vatandaşın cebinden çıkarıyor.”