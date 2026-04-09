Said Hatibzade, bölgede artan gerilimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın sert bir karşılık vermeye çok yaklaştığını belirten Hatibzade, sürecin kritik bir noktaya geldiğini ifade etti.

Hatibzade, “Yaşanan gelişmeler karşısında İran’ın başka bir seçeneği kalmamıştı. Ateşkes ihlaline karşılık vermenin eşiğindeydik” sözleriyle gerilimin boyutuna dikkat çekti.

Pakistan devreye girdi, ABD mesaj gönderdi

İranlı yetkili, krizin büyümesini engelleyen en önemli unsurun diplomatik girişimler olduğunu vurguladı.

Pakistan’ın araya girdiğini belirten Hatibzade, Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’i kontrol altına alacağı yönünde mesajlar ilettiğini aktardı.

Bu temasların ardından İran’ın olası bir askeri karşılık vermekten son anda vazgeçtiği ifade edildi.

Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede

Taraflar arasında sağlanan ateşkes sonrası diplomasi trafiği hız kazandı. İran heyetinin, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacak görüşmelere katılmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Hatibzade, görüşmelerin ana gündeminin Orta Doğu’da kalıcı istikrarın sağlanması olacağını belirtti.

“Kalıcı barış için Lübnan şart”

İranlı yetkili, olası bir barış sürecinin Lübnan’ı da kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Hatibzade, “ABD’nin taahhüdü doğrultusunda İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerekiyor. Bölgedeki herhangi bir kalıcı barış, Lübnan olmadan mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Kritik saatler vurgusu

Açıklamasında sürecin hassasiyetine dikkat çeken Hatibzade, önümüzdeki saatlerin belirleyici olacağını söyledi.

ABD’nin verdiği mesajlara sadık kalmasının beklendiğini dile getiren İranlı yetkili, diplomatik çözüm umutlarının sürdüğünü ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.